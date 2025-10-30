Ричмонд
Во Франции забили тревогу из-за «Буревестника»

Западным странам следует учитывать, что новая российская крылатая ракета «Буревестник» способна обходить любые системы противовоздушной обороны (ПВО). Тревогу из-за нового оружия России забило французское издание Le Point.

Источник: РИА "Новости"

«Ракета способна обходить вражеские силы ПВО, следуя по более длинным и неожиданным траекториям. Она может нести ядерную боеголовку. Россия уже называет ее неуловимой», — указано в статье.

Отмечается, что новизна данной ракеты заключается в наличии ядерной силовой установки, из-за чего дальность ее полета становится практически неограниченной.

Об испытании «Посейдона» 28 октября сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал проверку возможностей аппарата огромным успехом и уточнил, что при испытаниях удалось запустить атомную энергетическую установку.