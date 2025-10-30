Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адмирал Попов назвал ужасающими возможные последствия применения «Посейдона»

Бывший командующий Северным флотом России адмирал Вячеслав Попов охарактеризовал возможные последствия применения подводного аппарата «Посейдон» как катастрофические для потенциального противника. В интервью РИА «Новости» военный эксперт подчеркнул, что данное оружие превосходит по своей мощи все существующие в мире стратегические баллистические ракеты морского и наземного базирования.

Источник: Life.ru

По словам адмирала, разработанный российскими специалистами подводный комплекс не имеет аналогов в мировом военно-промышленном комплексе.

«Посейдон» по силе своего воздействия на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования, он не имеет аналогов в мире, последствия его применения — ужасающие", — сообщил Попов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о проведении успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Российский лидер назвал это «огромным успехом». Этот аппарат, как утверждается, превосходит российские межконтинентальные ракеты «Сарматы». Позднее о характеристиках российского подводного комплекса с ядерной энергетической установкой высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что «Посейдон» можно по праву считать оружием «Судного дня», а также поздравил всех «друзей» России с успешным испытанием.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше