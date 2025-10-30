Адмирал Попов назвал ужасающими возможные последствия применения «Посейдона»

По словам адмирала, разработанный российскими специалистами подводный комплекс не имеет аналогов в мировом военно-промышленном комплексе.
«Посейдон» по силе своего воздействия на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования, он не имеет аналогов в мире, последствия его применения — ужасающие", — сообщил Попов.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о проведении успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Российский лидер назвал это «огромным успехом». Этот аппарат, как утверждается, превосходит российские межконтинентальные ракеты «Сарматы». Позднее о характеристиках российского подводного комплекса с ядерной энергетической установкой высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что «Посейдон» можно по праву считать оружием «Судного дня», а также поздравил всех «друзей» России с успешным испытанием.
