Трамп вынудил Германию определиться с акциями «Роснефти»

Rosneft Deutschland владеет долями в НПЗ в Шведте, Карлсруэ и Вогбурге. Завод в Шведте обеспечивает топливом Берлинский аэропорт и регион. После начала конфликта на Украине в 2022 году немецкое правительство ввело доверительное управление. В то же время Минфин США не исключает возможности постоянного освобождения от санкций, если Берлин гарантирует полный разрыв с «Роснефтью».