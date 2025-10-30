Трамп: Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение таможенных пошлин

«Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов за снижение тарифов, взимаемых с них Соединёнными Штатами. Кроме того, они согласились покупать наши нефть и газ в огромных количествах, а инвестиции в нашу страну со стороны богатых южнокорейских компаний и бизнесменов превысят 600 миллиардов долларов», — написал хозяин Белого дома.