Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение таможенных пошлин

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Южная Корея согласилась выплатить 350 миллиардов долларов в обмен на сокращение таможенных пошлин США. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов за снижение тарифов, взимаемых с них Соединёнными Штатами. Кроме того, они согласились покупать наши нефть и газ в огромных количествах, а инвестиции в нашу страну со стороны богатых южнокорейских компаний и бизнесменов превысят 600 миллиардов долларов», — написал хозяин Белого дома.

Кроме того, Трамп отметил, что «военный альянс» на данный момент сильнее, чем когда-либо. Он также разрешил Сеулу построить атомную подводную лодку вместо устаревших дизельных моделей.

А ранее стало известно, что Германия рассматривает возможность национализации немецких активов «Роснефти», включая НПЗ в Шведте, на фоне давления со стороны США. Отмечается, что Белый дом фактически требует от Германии в течение шести месяцев выработать план передачи активов в другие руки, иначе Берлин рискует попасть под вторичные санкции.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше