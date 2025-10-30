Россия находится на пути к миру в украинском конфликте. Об этом в среду, 29 октября, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, Москва нацелена на улучшение взаимопонимания между государствами. Кроме того, благодаря инвестициям и международному сотрудничеству можно создать стабильное будущее.
— Мы находимся на пути к миру и как миротворцы нуждаемся в том, чтобы это произошло, — добавил политик.
Дмитриев подчеркнул, что внимание международного сообщества приковано к нынешнему конфликту. Несмотря на это, Россия заинтересована в предотвращении дальнейшей эскалации, передает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил о введении новых санкций в отношении Москвы. В скором времени будут приняты соответствующие указы.
Ранее глава киевского режима также провел ставку с командованием украинской армии, в ходе которой обсудил «расширение географии» дальнобойных ударов вглубь России.
23 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ на удары вглубь России ракетами Tomahawk или другим дальнобойным оружием будет очень серьезным.