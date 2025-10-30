Грушко ответил на угрозы Бельгии уничтожить Москву: Наслаждаются военным психозом

Представитель российского МИД указал на то, что европейские государства «наслаждаются атмосферой военного психоза» в процессе подготовки к военному противостоянию с Россией. Также он подчеркнул, что состоявшиеся накануне испытания ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», о которых объявил президент РФ Владимир Путин, ясно показали, на что способна Россия для защиты своих интересов и безопасности.