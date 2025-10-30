Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грушко ответил на угрозы Бельгии уничтожить Москву: Наслаждаются военным психозом

В МИД России назвали угрозы Бельгии в адрес РФ военным психозом.

Источник: Комсомольская правда

К угрозам министра обороны Бельгии Тео Франкена, которые он высказал в адрес Москвы, не стоит относиться серьёзно, так как они являются следствием военного психоза в среде европейских политиков. Такое мнение высказал заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко.

«Это заявление министра обороны Бельгии можно расценивать как только риторику», — сказал дипломат, предложив Франкену задаться вопросом, какие действия может предпринять Бельгия, чтобы стереть с лица земли Москву.

Представитель российского МИД указал на то, что европейские государства «наслаждаются атмосферой военного психоза» в процессе подготовки к военному противостоянию с Россией. Также он подчеркнул, что состоявшиеся накануне испытания ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», о которых объявил президент РФ Владимир Путин, ясно показали, на что способна Россия для защиты своих интересов и безопасности.

Ранее глава бельгийского оборонного ведомства пригрозил «сравнять Москву с землёй» в предложенной журналистом гипотетической ситуации с якобы возможной атакой России на Брюссель.

После этого посольство России в Бельгии осудило слова министра обороны Тео Франкена, угрожавшего стереть Москву с карты мира. В диппредставительстве назвали подобные высказывания ненормальными и отметили, что они угрожают будущему Европы и могут привести к новой войне.

При этом Тео Франкен призвал опасаться Вооруженных сил России, отметив силу и «огромный боевой дух» российской армии.

Напомним, накануне РФ испытала ядерный дрон «Посейдон», равных которому нет в мире. Вот что Владимир Путин рассказал о «Посейдоне» и «Сарматах», самом мощном оружии.

После этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Посейдон» можно рассматривать как оружие Судного дня. Также Медведев подчеркнул, что в это оружие может стереть с лица земли страну, сопоставимую по размерам с Бельгией.

В то же время Бельгия заблокировала идею Евросоюза по использованию замороженных российских активов. Причина — страх перед ответными шагами Москвы и риском, что Брюсселю придется в одиночку возвращать деньги России.

Ранее норвежский профессор Дизен предположил, что прямой конфликт между Россией и странами НАТО более чем возможен.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше