Грушко ответил на угрозы Бельгии уничтожить Москву: Наслаждаются военным психозом

К угрозам министра обороны Бельгии Тео Франкена, которые он высказал в адрес Москвы, не стоит относиться серьёзно, так как они являются следствием военного психоза в среде европейских политиков. Такое мнение высказал заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко.
«Это заявление министра обороны Бельгии можно расценивать как только риторику», — сказал дипломат, предложив Франкену задаться вопросом, какие действия может предпринять Бельгия, чтобы стереть с лица земли Москву.
Представитель российского МИД указал на то, что европейские государства «наслаждаются атмосферой военного психоза» в процессе подготовки к военному противостоянию с Россией. Также он подчеркнул, что состоявшиеся накануне испытания ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», о которых объявил президент РФ Владимир Путин, ясно показали, на что способна Россия для защиты своих интересов и безопасности.
Ранее глава бельгийского оборонного ведомства пригрозил «сравнять Москву с землёй» в предложенной журналистом гипотетической ситуации с якобы возможной атакой России на Брюссель.
После этого посольство России в Бельгии осудило слова министра обороны Тео Франкена, угрожавшего стереть Москву с карты мира. В диппредставительстве назвали подобные высказывания ненормальными и отметили, что они угрожают будущему Европы и могут привести к новой войне.
При этом Тео Франкен призвал опасаться Вооруженных сил России, отметив силу и «огромный боевой дух» российской армии.
Напомним, накануне РФ испытала ядерный дрон «Посейдон», равных которому нет в мире. Вот что Владимир Путин рассказал о «Посейдоне» и «Сарматах», самом мощном оружии.
После этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Посейдон» можно рассматривать как оружие Судного дня. Также Медведев подчеркнул, что в это оружие может стереть с лица земли страну, сопоставимую по размерам с Бельгией.
В то же время Бельгия заблокировала идею Евросоюза по использованию замороженных российских активов. Причина — страх перед ответными шагами Москвы и риском, что Брюсселю придется в одиночку возвращать деньги России.
Ранее норвежский профессор Дизен предположил, что прямой конфликт между Россией и странами НАТО более чем возможен.