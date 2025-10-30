Asia Times: испытание ракеты «Буревестник» угрожает неприкосновенности США

Президент РФ Владимир Путин уточнил, что страна может гордиться достижением ученых и специалистов. По его словам, главное преимущество «Буревестника» в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в 1000 раз меньше.