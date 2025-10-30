Asia Times: испытание ракеты «Буревестник» угрожает неприкосновенности США

В России успешно испытали ракету «Буревестник». Тестирование оружия неограниченной дальности может подорвать неприкосновенность Соединенных Штатов, утверждает Asia Times.
В материале отмечается, что российский «Буревестник» может заставить Вашингтон непомерно много тратить на создание новых систем ПВО. При этом никакие противоракетные установки не гарантируют защищенность США, подчеркнул автор.
«Проведенное Россией испытание крылатой ракеты с ядерной установкой не только сочетает в себе честолюбивые замыслы времен холодной войны и современное балансирование на грани допустимого, но и грозит подорвать неприкосновенность континентальной части США», — заявляется в статье.
Президент РФ Владимир Путин уточнил, что страна может гордиться достижением ученых и специалистов. По его словам, главное преимущество «Буревестника» в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в 1000 раз меньше.