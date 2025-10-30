CBS: США могут применить HIMARS для демонстрации силы Китаю

По его данным, Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США на этой неделе «тихо отдало приказ о демонстрации силы в ответ на китайскую агрессию» в ЮКМ. Как отмечает телеканал, в случае осуществления запуска «неизвестно, на какую цель будет наведена HIMARS, но суть операции заключается в том, чтобы Вашингтон подал сигнал о готовности противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защищать то, что американские чиновники называют суверенитетом Филиппин».