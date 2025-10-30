Экс-сотрудника университета в США задержали за угрозы в адрес Трампа

В США арестовали бывшего сотрудника университета за высказывание угроз в адрес действующего президента Дональда Трампа. Об этом информирует Fox News.
Речь идёт о Дереке Лопесе, который ранее работал ассистентом преподавателя в университете штата Иллинойс.
«Арест стал результатом месячного расследования, скоординированного с вышеупомянутыми ведомствами, включая полицейский департамент Университета штата Иллинойс, в отношении онлайн-активности и личных контактов Лопеса», — цитирует телеканал заявление ФБР.
Угрозы, которые Лопес высказывал в отношении Трампа, телеканал называет «отвратительными», но их содержание не раскрывает.
Ранее в американском Сан-Антонио задержан 52-летний Роберт Эррера, угрожавший убийством президенту США Дональду Трампу. Мужчина объявил в социальных сетях, что якобы собирается застрелить президента.
Также сообщалось, что сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов Америки обнаружили оборудованную охотничью вышку совсем близко от аэропорта Палм-Бич во Флориде. Отсюда открывается прямой обзор на зону приземления президентского борта.