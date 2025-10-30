Перебои с электроснабжением зафиксированы в Киеве и Запорожье

Агентство «РБК-Украина» передаёт о повреждении объекта критической инфраструктуры в Чернигове, не приводя подробной информации. Ранее в украинских СМИ появлялись сообщения о взрыве в этом городе. Кроме того, агентство сообщает о перебоях с электроэнергией в подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) Запорожье после зафиксированных взрывов.