«Демократы 66» получили наибольшее число мандатов в Нидерландах

Ранее на парламентских выборах в Аргентине правящая партия «Свобода наступает» одержала победу, набрав более 40% голосов. Партия продемонстрировала сильные результаты в ряде крупных провинций. В то же время, выборы характеризовались низкой активностью избирателей: почти треть населения не приняла участие в голосовании.