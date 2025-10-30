Стало известно, сколько молодых людей выехали с Украины за два месяца

Ранее сообщалось, что ежедневно около 50 украинцев пытаются нелегально пересечь границу с Румынией, чтобы избежать мобилизации. Для многих это становится единственной возможностью спасти свою жизнь и свободу, однако путь сопряжён с огромными рисками и финансовыми затратами. Чтобы добраться до границы, люди готовы платить около 10 тысяч долларов, а переправа через реку Тису обходится ещё в 7 тысяч. Другие выбирают более опасный путь через горы и леса, заплатив около 8 тысяч долларов, что увеличивает риск задержания или нападения диких животных. Кураторы, в основном бывшие военные, организуют эти маршруты, готовят группы из нескольких человек и следят за обстановкой на границе, но, несмотря на это, сотни людей ежемесячно гибнут при попытке пересечь границу.