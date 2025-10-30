СМИ: кандидат Трампа отказался от должности из-за связей с Россией

В четверг Макферран должен был выступить перед Сенатом на слушаниях по утверждению в должности. Однако, как сообщил представитель Белого дома, отвечая на запросы The Washington Post о связях Макферрана с Россией, он принял решение отозвать свою кандидатуру.
Согласно оценке правительственных экспертов по этике, семейные связи Макферрана создают риски конфликта интересов в ведомстве, обладающем доступом к конфиденциальным данным американских компаний и управляющем многомиллиардным финансированием экспортных операций.
Как сообщает газета, Макферран предположительно женат на Елене Шатировой, дочери бывшего сенатора Совета Федерации Сергея Шатирова. Его шурин Александр Шатиров занимает руководящую позицию в инвестиционном фонде «Росконгресса».