Новая Зеландия ввела санкции против России

Новая Зеландия ввела новые ограничения в отношении Российского морского регистра судоходства.

Источник: Комсомольская правда

Против России вновь ввели санкции. На этот раз ограничительные меры наложила на Москву Новая Зеландия. Страна ввела санкции против Российского морского регистра судоходства и операторов портов, пишет РИА Новости.

В докладе МИД Новой Зеландии утверждается, что ограничения будут действовать и против ряда структур из Белоруссии, Ирана и Северной Кореи. Об этих объектах подробной информации нет.

«Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о 33-м раунде санкций страны», — говорится в сообщении.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал санкции Европейского союза петлей на шее государства. Он также предложил назвать хотя бы одну причину, почему страна должна защищать ЕС от мигрантов.

