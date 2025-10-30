Ричмонд
Хегсет: США уничтожили ещё одно судно, якобы принадлежащее наркоторговцам

Американские военные уничтожили судно с четырьмя людьми, якобы перевозившее наркотики.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные уничтожили ещё одно судно, которое якобы перевозило наркотики. Инцидент произошёл в восточной части Тихого океана, информировал министр обороны Пит Хегсет.

«Министерство войны совершило летальный кинетический удар по еще одному судну, перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана», — написал глава Пентагона в социальной сети Х, добавив, что атака была предпринята по личному указанию президента США Дональда Трампа.

Четверо находившихся на борту судна мужчин были уничтожены, уточнил Хегсет.

Неделю назад Соединённые Штаты также уничтожили в Тихом океане судно, на котором предположительно находились наркоторговцы. Три человека, которые были на судне, погибли.

Ранее Трамп опубликовал видео удара США по судну у берегов Венесуэлы, отметив, что, по данным американской разведки, оно перевозило наркотики.

Тем временем в Мексике задержали подводную лодку с 3,5 тонны кокаина на $42 млн.

