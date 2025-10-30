Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Южная Корея построит атомную подлодку в Филадельфии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Южная Корея построит атомную подводную лодку (АПЛ) на территории Соединённых Штатов.

Источник: Life.ru

«Южная Корея будет строить свои атомные подводные лодки на верфях Филадельфии, прямо здесь, в старых добрых США. Судостроение в нашей стране скоро начнёт активно развиваться. Будьте в курсе», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что Республика Корея согласилась выплатить 350 миллиардов долларов в обмен на сокращение таможенных пошлин США, власти Кореи также будут покупать нефть и газ «в огромных количествах». Американский президент разрешил Сеулу построить атомную подводную лодку взамен устаревших дизельных моделей.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше