Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия

«Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, у США самый большой ядерный арсенал, но Китай может за пять лет догнать Штаты.
Как заявил Трамп, свое решение он обосновывает якобы наличием у других стран «программ испытаний».
