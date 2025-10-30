Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Источник: Reuters

«Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, у США самый большой ядерный арсенал, но Китай может за пять лет догнать Штаты.

Как заявил Трамп, свое решение он обосновывает якобы наличием у других стран «программ испытаний».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше