Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе начали заколачивать досками памятник Александру Пушкину

В Одессе коммунальные службы заколачивают памятник поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Издание опубликовало видеоролик местного Telegram-канала, на котором видно, как готовят доски и инструменты. Отмечается, что работы выполняются ночью.

Напомним, в августе 2023 года активисты предлагали снести памятник Пушкину в Одессе как символ русского мира. Геннадий Труханов, который на тот момент был мэром города, вступился на памятник и предложил вынести вопрос на обсуждение общественности. Позднее градоначальник заявил о том, что его сносить нельзя, так как он внесён в реестр ЮНЕСКО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.