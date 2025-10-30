В Одессе начали заколачивать досками памятник Александру Пушкину

Напомним, в августе 2023 года активисты предлагали снести памятник Пушкину в Одессе как символ русского мира. Геннадий Труханов, который на тот момент был мэром города, вступился на памятник и предложил вынести вопрос на обсуждение общественности. Позднее градоначальник заявил о том, что его сносить нельзя, так как он внесён в реестр ЮНЕСКО.