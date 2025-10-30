«Катастрофический холод»: В Германии предупредили ВСУ о серьёзной проблеме предстоящей зимой

Ранее украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что грядущей зимой продолжительность аварийных отключений электроэнергии на Украине может достигать 20 часов в сутки. Специалист пояснил, что подобные длительные перерывы в электроснабжении вероятны во время пиковых нагрузок на энергосистему при наступлении сильных холодов. Даже по оптимистичному сценарию украинцы могут оставаться без света до 12 часов ежедневно.