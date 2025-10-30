Медведев лаконично ответил на комментарий об испытаниях «Посейдона»: «Тогда Бельгия исчезнет»

В России провели успешные испытания «Посейдона». Во время тестирования подводную лодку снарядили ядерной энергетической установкой. Мощность этого аппарата превышает даже характеристики межконтинентальной ракеты производства РФ. Пользователь одной из соцсетей предложил испытать «Посейдон», используя Бельгию в качестве полигона. Эту идею прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он отреагировал на шутку лаконично. Зампред Совета безопасности оценил инициативу о дополнительных испытаниях подводного аппарата.
«Тогда Бельгия исчезнет», — написал Дмитрий Медведев в ответ на предложение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий об испытании «Посейдона». Он отметил, что подводный аппарат является абсолютно новым шагом с точки зрения обеспечения безопасности страны. Представитель Кремля охарактеризовал используемые технологии как «прорывные». Они могут быть использованы в экономике, пояснил Дмитрий Песков.
По словам Дмитрия Медведева, «Посейдон» может быть рассмотрен в качестве оружия «Судного дня». Он поздравил всех «друзей России» с успешным проведением тестирования.
Как отметил российский лидер Владимир Путин, новейший аппарат служит одним из главных достижений оборонной промышленности РФ за последние годы. Глава государства уточнил, что при запуске «Посейдона» на атомной установке подводное средство смогло успешно работать «определенное время». Владимир Путин подчеркнул, что устройство не имеет аналогов ни по глубине погружения, ни по скорости. По его данным, такая техника вряд ли появится у других стран в ближайшем будущем.
Президент России также назвал главное преимущество ракеты производства РФ «Буревестник». Он отметил, что страна может гордиться достижением ученых и специалистов, участвовавших в разработке оружия. Российский лидер пояснил, что главное преимущество «Буревестника» в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в 1000 раз меньше. Стоит уточнить, что ракета «Буревестник» может около тысячи раз облететь вокруг Земли перед тем, как нанесет боевой удар.