Медведев лаконично ответил на комментарий об испытаниях «Посейдона»: «Тогда Бельгия исчезнет»

Президент России также назвал главное преимущество ракеты производства РФ «Буревестник». Он отметил, что страна может гордиться достижением ученых и специалистов, участвовавших в разработке оружия. Российский лидер пояснил, что главное преимущество «Буревестника» в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в 1000 раз меньше. Стоит уточнить, что ракета «Буревестник» может около тысячи раз облететь вокруг Земли перед тем, как нанесет боевой удар.