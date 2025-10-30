CBS: США могут применить РСЗО HIMARS в Южно-Китайском море

Американские военные могут применить реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS в Южно-Китайском море в качестве демонстрации силы, если вблизи спорных вод произойдёт эскалация с участием Китая, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
По информации журналистов, существует приказ Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM), который предписывает нанесение соответствующего точечного удара. Источники утверждают, что такая операция готовилась как один из сценариев.
Вместе с тем они считают, что этот вариант вряд ли будет выбран. Также не уточняется возможное время нанесения подобного удара.
Напомним, 27 октября в Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель F/A-18 Super Hornet и вертолёт MH-60R Sea Hawk, принадлежащие американским ВМС. Они вылетели с авианосца. О погибших в результате инцидентов не сообщалось.
После случившегося китайское издание Sohu написало, что частые отправки американских военных кораблей и самолётов для демонстрации силы являются основной причиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море.