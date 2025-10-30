Трамп отдал распоряжение немедленно начать испытания ядерного оружия

Ранее администрация Белого дома потребовала от ВМС США использовать настоящие авиабомбы вместо муляжей во время масштабных учений в Норфолке 5 октября. Представители администрации заявили организаторам манёвров, что Трампу было необходимо увидеть реальные взрывы, а не только всплески от муляжей. Это потребовало от военных внесения изменений в первоначальный план учений, что ставило под угрозу соблюдение протоколов безопасности. Инцидент произошёл на фоне расследования другого аналогичного случая в Калифорнии, где осколки попали на автомобильную трассу.