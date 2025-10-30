Ричмонд
Трамп отдал распоряжение немедленно начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил немедленно возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными программами. Об этом республиканец написал в своей социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнётся немедленно», — заявил глава Белого дома.

Трамп также отметил, что, несмотря на наличие у США крупнейшего ядерного арсенала, Китай может догнать Штаты в этой области в течение пяти лет.

Ранее администрация Белого дома потребовала от ВМС США использовать настоящие авиабомбы вместо муляжей во время масштабных учений в Норфолке 5 октября. Представители администрации заявили организаторам манёвров, что Трампу было необходимо увидеть реальные взрывы, а не только всплески от муляжей. Это потребовало от военных внесения изменений в первоначальный план учений, что ставило под угрозу соблюдение протоколов безопасности. Инцидент произошёл на фоне расследования другого аналогичного случая в Калифорнии, где осколки попали на автомобильную трассу.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

