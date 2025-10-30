Ричмонд
Трамп прибыл в Пусан для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином

Трамп прилетел на вертолёте в место встречи с председателем Китая Си Цзиньпином.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прибыл на место запланированной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Речь о южнокорейском городе Пусан, где в ближайшие часы должен состояться саммит.

Местные телеканалы ведут трансляцию происходящего. Из неё следует, что Трамп прилетел в Пусан на вертолёте.

Ранее предполагалось, что встреча лидеров США и Китая должна была пройти в городе Кенчжу, но позже было объявлено, что она состоится в Пусане. О причинах переноса места двусторонней встречи не сообщается.

Накануне экономист Колташов сделал прогноз, что во время двусторонней встречи Трамп не заставит Китай отказаться от российской нефти.

При этом в предварительном списке тем, которые Трамп и Си Цзиньпин обсудят на личной встрече, не значится проблема закупок Китаем нефти в РФ.

О том, как Трамп вводит дополнительные пошлины на китайские товары и как отвечает на это КНР, читайте здесь на KP.RU.

