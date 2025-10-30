Си Цзиньпин отправился в Южную Корею на саммит АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщило Центральное телевидение Китая.
Спецборт с китайским лидером вылетел из Пекина утром 30 октября. Си Цзиньпина на саммит пригласил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Неформальная встреча лидеров стран АТЭС пройдёт в городе Кёнджу.
В саммите также решил участвовать президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома прибыл на вертолёте в южнокорейский Пусан, где проведёт переговоры с Си Цзиньпином. Встреча двух лидеров должна начаться в ближайшие часы.
Напомним, ранее Трамп заявил, что рассчитывает на сделку США с Китаем по итогам его переговоров с председателем КНР. Он заявил об этом на сессии саммита АТЭС.