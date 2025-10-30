Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин отправился в Южную Корею на саммит АТЭС

Трамп прибыл в южнокорейский Пусан для переговоров с Си Цзиньпином.

Источник: Аргументы и факты

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщило Центральное телевидение Китая.

Спецборт с китайским лидером вылетел из Пекина утром 30 октября. Си Цзиньпина на саммит пригласил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Неформальная встреча лидеров стран АТЭС пройдёт в городе Кёнджу.

В саммите также решил участвовать президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома прибыл на вертолёте в южнокорейский Пусан, где проведёт переговоры с Си Цзиньпином. Встреча двух лидеров должна начаться в ближайшие часы.

Напомним, ранее Трамп заявил, что рассчитывает на сделку США с Китаем по итогам его переговоров с председателем КНР. Он заявил об этом на сессии саммита АТЭС.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше