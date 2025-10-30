Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для проведения переговоров

Сообщается, что хозяин Белого дома прибыл в южнокорейский город на вертолёте. Встреча с лидером КНР предположительно состоится в ближайшее время. Центральное телевидение Китая, в свою очередь, подтвердило прибытие Си Цзиньпина в Пусан.