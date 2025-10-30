Объяснено, зачем ВМС США готовят удар HIMARS в Южно-Китайском море

Американские ВМС собираются провести демонстрационный удар с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Южно-Китайского моря. Об этом пишет CBS, ссылаясь на свои источники.
По их данным, Индо-Тихоокеанское командование США на этой неделе попросило военных провести подобную акцию. Цель — ответить на усиление военного присутствия Китая в спорном регионе и поддержать требования США по защите интересов Филиппин в районе морских границ и традиционного рыболовства.
В материале говорится, что удар планируется только как показательная мера. Окончательное решение о проведении и точные сроки пока не объявлены. Источники отмечают, что такой сценарий рассматривается как возможный, но вероятность того, что удар действительно состоится, низкая.
Китай ранее дважды, 16 сентября и 12 октября, указывал на столкновения между своими катерами береговой охраны и филиппинскими судами. Филиппины в ответ называли действия Пекина провокационными.
В регионе уже давно идут споры между Китаем и другими странами по принадлежности островов, на шельфе которых есть запасы нефти и газа. Объектами споров стали архипелаг Сиша, острова Наньша и риф Скарборо. Кроме Китая и Филиппин, в спорах участвуют Вьетнам, Бруней и Малайзия.
Гаагский третейский суд в июле 2016 года по делу Филиппин решил, что Китай не может претендовать на эти территории. Пекин с решением не согласился и его не признал.
Читайте также: Ветеран рассказал о катастрофе атомного советского линкора: отомстил «Черный Князь».