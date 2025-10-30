Малинен призвал Запад учитывать наличие «Буревестника» и «Посейдона» у РФ

Западные страны должны серьезно воспринимать наличие у России нового вооружения, которое ранее представил президент России Владимир Путин, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Речь идёт о межконтинентальной крылатой ракете глобальной дальности «Буревестник», имеющей ядерную энергетическую установку, и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
«И “Буревестник”, и “Посейдон” — уже реальность. Но да, продолжайте раздражать Россию. На этот раз все обязательно закончится “хорошо”», — с иронией написал Малинен на своей странице в социальной сети X*.
Напомним, 26 октября Владимир Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник». Кроме того, 29 октября президент РФ назвал «Буревестник» прорывом не только в повышении обороноспособности страны, но и в науке.
Путин также проинформировал о состоявшихся испытаниях комплекса «Посейдон». Глава государства уточнил, что перехват этого аппарата невозможен. Российский лидер обращал внимание, что в мире нет аналогов «Буревестника» и «Посейдона».
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.