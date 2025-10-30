Раскрыто, какая партия лидирует на парламентских выборах в Нидерландах

В июне 2025 года Партия свободы ушла из правящей коалиции из-за спора по миграционному вопросу. Как заявил Герт Вилдерс, без поддержки по этой теме оставаться в составе коалиции не имело смысла. После этого сотрудничество прекратилось, правительство сложило полномочия и пришлось объявлять досрочные выборы.