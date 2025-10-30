Ричмонд
Раскрыто, какая партия лидирует на парламентских выборах в Нидерландах

В Нидерландах на выборах в парламент по данным экзитпола лидируют «Демократы-66» с 27 мандатами.

Второй результат у ультраправой Партии свободы — 25 мест. На третьем — Народная партия за свободу и демократию, ей досталось 23 кресла, сообщает NOS.

Зеленые левые и Партия труда получают по 20 мандатов. Христианско-демократический призыв забирает 19 мест. Консервативные либералы JA21 берут девять мандатов, Форум за демократию получит шесть. Новый общественный договор остаётся без мест, а четыре последних кресла достаются Фермерско-гражданскому движению.

В июне 2025 года Партия свободы ушла из правящей коалиции из-за спора по миграционному вопросу. Как заявил Герт Вилдерс, без поддержки по этой теме оставаться в составе коалиции не имело смысла. После этого сотрудничество прекратилось, правительство сложило полномочия и пришлось объявлять досрочные выборы.

