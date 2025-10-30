США могут нанести удар HIMARS в Южно-Китайском море для демонстрации силы

Даже если будет задействован HIMARS, конкретная цель удара пока не ясна. Главные задачи операции — противодействие растущему военному присутствию Китая в регионе и защита того, что американские власти называют суверенитетом Филиппин и давними правами страны на рыболовство в Южно-Китайском море.
По данным телеканала, американское командование приказало войскам нанести показательный удар по конкретной цели. Это ответ на усиление военной активности Китая вблизи спорных вод.
Как заявили источники, хотя операция и планировалась как один из вариантов действий, её осуществление представляется сомнительным. Время для возможного удара также не назначено.
Ранее президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин прибыли в южнокорейский Пусан для проведения двусторонней встречи. Хозяин Белого дома прибыл в южнокорейский город на вертолёте. Центральное телевидение Китая, в свою очередь, подтвердило прибытие Си Цзиньпина в Пусан.
