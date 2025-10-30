Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут нанести удар HIMARS в Южно-Китайском море для демонстрации силы

Согласно данным телеканала CBS, ВМС США готовят демонстрацию силы в Южно-Китайском море с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. В материале утверждается, что на этой неделе Индо-Тихоокеанское командование ВС США отдало секретный приказ о проведении демонстрации силы.

Источник: Life.ru

Даже если будет задействован HIMARS, конкретная цель удара пока не ясна. Главные задачи операции — противодействие растущему военному присутствию Китая в регионе и защита того, что американские власти называют суверенитетом Филиппин и давними правами страны на рыболовство в Южно-Китайском море.

По данным телеканала, американское командование приказало войскам нанести показательный удар по конкретной цели. Это ответ на усиление военной активности Китая вблизи спорных вод.

Как заявили источники, хотя операция и планировалась как один из вариантов действий, её осуществление представляется сомнительным. Время для возможного удара также не назначено.

Ранее президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин прибыли в южнокорейский Пусан для проведения двусторонней встречи. Хозяин Белого дома прибыл в южнокорейский город на вертолёте. Центральное телевидение Китая, в свою очередь, подтвердило прибытие Си Цзиньпина в Пусан.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше