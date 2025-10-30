Новая Зеландия ввела санкции против Российского морского регистра судоходства

Ранее директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД РФ Екатерина Арапова заявила, что в ближайшие месяцы президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вряд ли будет усиливать санкционное давление на Россию, поскольку в настоящее время он пытается отыграть миротворца. По её словам, санкционная политика Вашингтона остаётся избирательной: корректировки списков компаний будут применяться точечно, что создаёт эффект гибкости, но не меняя фундаментальные рамки действующих ограничений.