Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая Зеландия ввела санкции против Российского морского регистра судоходства

Власти Новой Зеландии расширили санкционный список, включив в него Российский морской регистр судоходства, операторов отечественных портов, а также ряд организаций из Белоруссии, Ирана и Северной Кореи. Соответствующая информация содержится в материалах Министерства иностранных дел страны. Об этом передаёт РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о 33-м раунде санкций страны», — сказано в рассылке внешнеполитического ведомства.

В министерстве уточнили, что новые ограничения затронули, помимо прочего, семь организаций и двух физлиц из России, Белоруссии, Ирана и КНДР. По утверждению официальных лиц, эти структуры и граждане связаны с торговлей российскими энергоресурсами.

«В их число входят Российский морской регистр судоходства, операторы российских портов, а также структуры из Белоруссии, Ирана и КНДР», — заключили в МИД Новой Зеландии.

Ранее директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД РФ Екатерина Арапова заявила, что в ближайшие месяцы президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вряд ли будет усиливать санкционное давление на Россию, поскольку в настоящее время он пытается отыграть миротворца. По её словам, санкционная политика Вашингтона остаётся избирательной: корректировки списков компаний будут применяться точечно, что создаёт эффект гибкости, но не меняя фундаментальные рамки действующих ограничений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше