В жилье коррупционеров в РФ неожиданно предложили заселять участников СВО

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ считает, что конфискованную у коррупционеров недвижимость стоит передавать участникам СВО бесплатно. Об этом сообщает РИА «Новости».

В августе тот же депутат уже просил правительство наделить фонд «Защитники Отечества» правом распоряжаться такой недвижимостью и деньгами от её продажи.

Миронов уточнил, что в одном только Подмосковье не использовано больше двух тысяч участков, и предложил раздать их бойцам спецоперации. Яхты, дорогие автомобили и драгоценности, изъятые у чиновников, по его мнению, стоит продавать, а вырученные средства направлять на поддержку участников СВО.

Добавим, что в некоторых субъектах России машины, отобранные у водителей за вождение пьяными, уже отправили в зону СВО. Раньше в Госдуму подали проект закона. Он разрешает отдавать туда изъятое оружие и патроны. То же самое касается оружия, которое никто не забрал.

Читайте также: Счетная палата неожиданно выявила проблемы с изъятым у коррупционеров имуществом.