В жилье коррупционеров в РФ неожиданно предложили заселять участников СВО

Миронов уточнил, что в одном только Подмосковье не использовано больше двух тысяч участков, и предложил раздать их бойцам спецоперации. Яхты, дорогие автомобили и драгоценности, изъятые у чиновников, по его мнению, стоит продавать, а вырученные средства направлять на поддержку участников СВО.