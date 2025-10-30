На авиабазе Кимхэ в Южной Корее начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа проходят на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусане, сообщили журналисты из пула Белого дома.
Объект, на котором встретились два лидера, находится на окраине международного аэропорта. Ранее на указанной авиабазе размещались американские военные.
Председатель КНР и глава Белого дома прибыли в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Напомним, 29 октября Трамп отметил, что он собирается по итогам встречи с Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая. Также сообщалось, что президент США не смог согласовать проведение переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.