На авиабазе Кимхэ в Южной Корее начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина

Объект, на котором встретились председатель КНР и глава Белого дома, находится в южнокорейском Пусане.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа проходят на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусане, сообщили журналисты из пула Белого дома.

Объект, на котором встретились два лидера, находится на окраине международного аэропорта. Ранее на указанной авиабазе размещались американские военные.

Председатель КНР и глава Белого дома прибыли в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Напомним, 29 октября Трамп отметил, что он собирается по итогам встречи с Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая. Также сообщалось, что президент США не смог согласовать проведение переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
