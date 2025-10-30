Ричмонд
Хегсет заявил о «смертельном ударе» по еще одному судну в Тихом океане

Военные США ударили по судну с наркоторговцами в восточной части Тихого океана. Погибли четыре человека, которые находились на борту, заявило Минобороны страны.

Источник: Reuters

Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли очередной удар по судну в восточной части Тихого океана, принадлежащему наркоторговцам, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

На борту судна находились четверо мужчин, все они погибли во время удара, ни один военнослужащий США не пострадал, отметил он.

«Летальный кинетический удар» был нанесен по указанию президента США Дональда Трампа, добавил глава американского Минобороны.

«Это судно, как и все остальные, по данным нашей разведки, участвовало в незаконной контрабанде наркотиков, следовало по известному маршруту наркотрафика и перевозило наркотики», — написал Хегсет.

Подобные операции продолжаются с сентября. 28 октября глава Пентагона заявил об ударах по четырем лодкам, перевозившим наркотики, в результате 14 «наркотеррористов» погибли, один выжил — его спасением занималась в том числе мексиканская сторона.

В основном целями атак против «наркотеррористов» становятся суда и лодки, связанные с Венесуэлой. При этом США перейдут к ударам по суше после атак с кораблей, чтобы остановить поток наркотиков в страну из Венесуэлы, заявил американский лидер.

Financial Times (FT) обратила внимание, что действия и заявления Белого дома вызвали сомнения в истинных целях операции: несмотря на официальные заявления о борьбе с наркотиками, включение в состав группировки десантных кораблей и трех эсминцев породило предположения, что Вашингтон может готовиться к свержению власти в Венесуэле.

FT приводит три основных сценария возможных действий США: ракетно-дроновые удары по объектам, связанным с наркоторговлей; операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро или его ближайших соратников; полномасштабное вторжение, аналогичное операции в Панаме в 1989 году, однако его вероятность оценивается как низкая.

В Кремле на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу подчеркнули, что российская сторона исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права.

