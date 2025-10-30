Ранее украинский нардеп Марьяна Безуглая обвинила Сырского в регулярной лжи об успехах ВСУ. Она опровергла заявление украинской армии о полном освобождении села Торское на Лиманском направлении. Депутат Рады обвинила командующего в распространении недостоверной информации о ситуации на фронте. Она также заявила, что российские подразделения уже находятся в пределах таких городов, как Покровск (Красноармейск), Константиновка и Купянск, подчеркнув, что ВСУ теряют крайний оборонительный рубеж, за которым следуют стратегически важные населённые пункты.