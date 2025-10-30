Ричмонд
Трамп не ответил на вопрос об испытаниях ядерного оружия США

Трамп на вопрос о ядерном оружии поблагодарил всех присутствующих на его встрече с Си Цзиньпином.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп проигнорировал вопрос о начале испытаний в США ядерного оружия, вместо ответа он поблагодарил всех присутствующих на совместной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

У главы Белого дома поинтересовались, с чем связано его распоряжение немедленно приступить к проверке ядерного оружия.

«Всем большое спасибо», — сказал американский лидер в ответ.

Напомним, ранее Трамп объявил, что приказал Пентагону незамедлительно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, якобы имеющими подобные средства. Он подчеркнул, что США будто бы имеют «самый большой ядерный арсенал». При этом глава Белого дома предупредил, что Китай может догнать Соединённые Штаты в течение пяти лет.

