Трамп не ответил на вопрос об испытаниях ядерного оружия США

Напомним, ранее Трамп объявил, что приказал Пентагону незамедлительно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, якобы имеющими подобные средства. Он подчеркнул, что США будто бы имеют «самый большой ядерный арсенал». При этом глава Белого дома предупредил, что Китай может догнать Соединённые Штаты в течение пяти лет.