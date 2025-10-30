Лидеры США и Китая начали переговоры: это первая личная встреча Си Цзиньпина и Трампа с 2019 года

Встреча между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом началась в южнокорейском городе Пусан. Об этом 30 октября сообщило информационное агентство Синьхуа. Это первая личная беседа лидеров двух стран с 2019 года.
Переговоры проходят на территории авиабазы Кимхэ, которая ранее использовалась американскими военно-воздушными силами. Как уточнил журналистский пул Белого дома, здание расположено рядом с международным аэропортом.
«Здание, где встречаются два лидера, является частью авиабазы Кимхэ, южнокорейской авиабазы, расположенной на окраине международного аэропорта Кимхэ», — говорится в сообщении.
По данным Министерства иностранных дел Китая, в ходе диалога лидеры планируют обсудить развитие двусторонних отношений, вопросы, представляющие взаимный интерес, а также ситуацию на Украине. Ожидается, что одной из ключевых тем станет торговля между странами.
Визит Си Цзиньпина в Республику Корея связан с его участием в 32-й неформальной встрече руководителей экономик АТЭС, которая проходит в городе Кёнджу. В составе делегации председателя КНР находятся руководитель секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, министр иностранных дел Ван И, вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн.
Накануне переговоров Трамп заявил о возможном снижении дополнительных тарифов на китайский импорт. Американский лидер сообщил журналистам, что надеется достичь справедливой договоренности. Он связал возможное снижение пошлин с вопросом противодействия контрабанде фентанила в Соединенные Штаты.
Трамп также выразил уверенность в успехе предстоящей встречи. В своей публикации в социальной сети Truth Social он написал, что ожидает прекрасных результатов от диалога для обеих стран. Он оценил шансы на заключение торговой сделки как высокие.
В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу добиться успеха. По его мнению, страны способны достичь процветания, действуя сообща. Он призвал главу Белого дома сохранять верный курс и обеспечивать уверенное движение вперед гигантского корабля китайско-американских отношений.