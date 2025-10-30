Ричмонд
Мэр из ХМАО зачистил пресс-службу предшественницы

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Юрий Чекунов обновляет состав пресс-службы. По данным источников URA.RU в местном истеблишменте, он отправил в отставку своего пресс-секретаря Анастасию Ключникову, которая работала в администрации при бывшем градоначальнике — Эльвире Бугай.

«Прессек мэра Ключникова покинула пост, проработав около года при новом главе города. По слухам, она перешла на работу в один из местных телеканалов. Обсуждаются и другие отставки в пресс-центре», — отметил инсайдер.

Ключникова подтвердила отставку. Она покинула пост до скандального ареста вице-мэра Павла Гусенкова, курировавшего внутриполитический блок и медиа. Экс-прессек сообщила, что нашла новую работу, и из города пока переезжать не планирует.