Трамп воздержался от объяснений о начале испытаний ядерного оружия в США

«Всем большое спасибо», — сказал хозяин Белого дома в ответ на соответствующий вопрос, а после прессу попросили покинуть зал.
Напомним, перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином Дональд Трамп поручил немедленно возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными программами. По его словам, Китай может догнать Штаты в ядерной отрасли в течение пяти лет.
