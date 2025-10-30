Ричмонд
Решение Трампа о ядерных испытаниях неожиданно встретило резкую критику

Глава Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл считает решение Дональда Трампа провести новые ядерные испытания опасным шагом.

По его словам, такой приказ вызовет сильное недовольство среди американцев и союзников США, а также может спровоцировать аналогичные действия со стороны других стран. Всё это угрожает Договору о нераспространении ядерного оружия.

Трамп на днях объявил в своей соцсети Truth Social, что США начнут ядерные тесты «на равных» с теми, кто уже их ведёт, и приказ вступит в силу немедленно.

Кимбалл отмечает, что у США нет ни технических, ни военных, ни политических причин для подобных испытаний. По оценке экспертов, даже если власти решат начать их, подготовка займёт как минимум три года, потому что для этого требуется восстановить полигон в Неваде.

Читайте также: Трамп распорядился испытать ядерное оружие.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше