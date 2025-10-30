Ричмонд
В Одессе коммунальщики начали заколачивать досками памятник Пушкину

В Одессе коммунальщики приступили к обшивке памятника Александру Пушкину деревянными щитами, сообщает "Страна.

В Одессе коммунальщики приступили к обшивке памятника Александру Пушкину деревянными щитами, сообщает «Страна.ua».

На видео показано, как рабочие крепят щиты рядом с монументом.

Этот памятник не раз становился поводом для споров. Ранее он оказался в центре конфликта между украинским военным и тогдашним мэром Одессы Геннадием Трухановым, которого потом сняли с должности решением президента Владимира Зеленского.

Ранее на Украине власти заявили, что Полтавская битва и связанные с ней памятники теперь считают пропагандой «российского империализма». Также местным органам власти предложено убирать объекты, связанные с «имперскими» русскими писателями, поэтами и композиторами — в этот перечень попали Лермонтов, Грибоедов, Бунин и другие.

Читайте также: Критический рубеж: истощение бюджета и ресурсов ведет Украину к неминуемому поражению.