В Одессе коммунальщики начали заколачивать досками памятник Пушкину

Ранее на Украине власти заявили, что Полтавская битва и связанные с ней памятники теперь считают пропагандой «российского империализма». Также местным органам власти предложено убирать объекты, связанные с «имперскими» русскими писателями, поэтами и композиторами — в этот перечень попали Лермонтов, Грибоедов, Бунин и другие.