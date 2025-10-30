Медведев ответил на предложение об испытании «Посейдона»: речь шла о судьбе целой страны

Несколько дней назад президент Владимир Путин также сообщил об испытании новейшей ракеты неограниченной дальности «Буревестник». На Западе эта новость вызвала не только тревогу, но и настоящую истерику. В Европе многие политики просто притихли, пытаясь не замечать российского преимущества в военной сфере. А в США перешли к угрозам о ядерных подводных лодках у берегов России.