Медведев ответил на предложение об испытании «Посейдона»: речь шла о судьбе целой страны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на провокационное предложение в социальной сети. Пользователь под ником SelfMade в шуточной форме предложил провести дополнительные испытания новейшего российского оружия «Посейдон», используя территорию Бельгии в качестве полигона.
«Мне кажется, нужно больше испытаний… С использованием Бельгии в качестве испытательного полигона», — написал пользователь.
Медведев дал лаконичный ответ на эту идею. Он заявил, что в случае такого развития событий Бельгия может полностью прекратить свое существование.
«Тогда Бельгия исчезнет», — заключил зампред Совбеза.
Прежде политик уже комментировал успешные испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой. Он поздравил всех друзей России с этим событием. По словам Медведева, «Посейдон» действительно можно рассматривать в качестве «оружия Судного дня», как его охарактеризовали некоторые западные эксперты.
Стоит отметить, что за данным видом вооружений установлено пристальное наблюдение разведслужб США. Американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники в Пентагоне, ранее распространил информацию о подготовке испытаний полностью роботизированных торпед «Посейдон» с борта атомной подводной лодки «Белгород». Сообщалось, что носитель впервые готовился к выходу в море.
Ранее посольство России в Бельгии осудило высказывания бельгийского министра обороны Тео Франкена, который в гипотетическом сценарии пригрозил «сравнять Москву с землёй». В дипломатической миссии назвали подобную риторику ненормальной и отметили, что она создает прямую угрозу будущему европейского континента и может спровоцировать крупный военный конфликт.
На этом фоне заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко высказал мнение о несерьезности угроз со стороны Франкена. По словам дипломата, такие заявления являются следствием военного психоза, распространившегося среди европейских политиков.
Несколько дней назад президент Владимир Путин также сообщил об испытании новейшей ракеты неограниченной дальности «Буревестник». На Западе эта новость вызвала не только тревогу, но и настоящую истерику. В Европе многие политики просто притихли, пытаясь не замечать российского преимущества в военной сфере. А в США перешли к угрозам о ядерных подводных лодках у берегов России.