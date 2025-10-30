Ричмонд
Трамп выдвинул на высокий пост Макферрана, женатого на дочери экс-сенатора РФ: он отозвал кандидатуру

WP: кандидат Трампа Макферран отказался от должности из-за связей с РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах расследуют дело Брайса Макферрана. Он может быть связан с Россией. Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул соратника на пост первого вице-главы Экспортно-импортного банка. Однако Брайс Макферран отозвал свою кандидатуру, пишет газета The Washington Post.

В материале утверждается, что выдвиженец отказался от должности после того, как всплыли сведения о его родственных связях с экс-сенатором России Сергеем Шатировым. Журналисты заявили, что Брайс Макферран состоит в браке с его дочерью.

Местные эксперты по этике сочли такие связи неуместными. По их мнению, положение соратника Дональда Трампа создает риски конфликта интересов в ведомстве, обладающем доступом к секретным данным американских компаний.

Президент США тем временем проводит встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе беседы председатель КНР с теплом отозвался о схожести целей Пекина и Вашингтона. Он заявил, что Китай понимает, как сделать Америку «снова великой».

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
