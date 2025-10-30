Си Цзиньпин рассказал, почему встретился с Трампом в Южной Корее

Общая точка зрения на недавних торговых китайско-американских переговорах стала залогом для провидения встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Южной Корее, заявил китайский лидер в ходе этого мероприятия.
«Несколько дней назад в рамках последнего раунда консультаций торгово-экономические команды наших двух стран достигли принципиального консенсуса по решению наших основных озабоченностей и добились обнадеживающего прогресса», — сказал он.
Си Цзиньпин также отметил, что Пекин и Вашингтон в силах помочь друг другу в достижении успеха и процветания.
Напомним, 10 октября Дональд Трамп заявил, что США с начала ноября текущего года «или раньше» собираются ввести стопроцентные пошлины на продукцию из Китая сверх тех тарифов, которые уже платит КНР.
25 октября американский лидер допустил возможность заключения «хорошей» сделки между США и КНР. 29 октября Трамп рассказал, что планирует по итогам встречи с Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая.