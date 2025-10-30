Новые российские авиабомбы с УМПК поражают цели на расстоянии до 200 км

Согласно обозревателю, дальность подобных бомб не будет эффективной против Киева, Одессы и «критически важной инфраструктуры», зато подойдёт для тактических ударов по передовым позициям и логистическим узлам. Кроме того, истребители, штурмовики и бомбардировщики не участвуют в операциях непосредственно на передовой, а если бомба окажется эффективной, то это даст российским воздушным силам дополнительную возможность для ударов.