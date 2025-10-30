Ричмонд
Дмитрий Демешин раскритиковал деятельность главы регионального минтуризма

Глава краевого министерства туризма Елена Цымбал представила губернатору Дмитрию Демешину отчет о проделанной работе. Однако главу региона он не впечатлил.

Источник: Соцсети

Более того, губернатор подверг жесткой критике отсутствие видимых результатов по созданию новых маршрутов, их визуализации и поддержке на специализированных сайтах.

По его словам, туристы с запада России плохо осведомлены о возможностях региона. Он обратил внимание, что соседние регионы — Приморский край и Амурская область — на системной основе работают с Китаем, чем не может похвастать Хабаровский край. И.о. министра, в свою очередь, заметила, что знакомству с местными достопримечательностями мешает отсутствие достойной туристической инфраструктуры.

Напомним, обязанности министра Елена Цымбал выполняет с февраля этого года. До этого пост возглавляла Екатерина Пунтус.