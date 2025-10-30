Дмитрий Демешин раскритиковал деятельность главы регионального минтуризма

По его словам, туристы с запада России плохо осведомлены о возможностях региона. Он обратил внимание, что соседние регионы — Приморский край и Амурская область — на системной основе работают с Китаем, чем не может похвастать Хабаровский край. И.о. министра, в свою очередь, заметила, что знакомству с местными достопримечательностями мешает отсутствие достойной туристической инфраструктуры.