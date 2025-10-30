Глава НПО Кимбалл назвал безрассудным решение Трампа по испытаниям ЯО

Напомним, перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином Дональд Трамп поручил немедленно возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными программами. По его словам, Китай может догнать Штаты в ядерной отрасли в течение пяти лет. Уже на встрече с китайским лидером республиканец отказался отвечать на вопрос по поводу своего распоряжения по запуску испытаний ядерного оружия.