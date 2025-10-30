Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава НПО Кимбалл назвал безрассудным решение Трампа по испытаниям ЯО

Решение американского лидера Дональда Трампа проводить испытания ядерного оружия является безрассудным, и может вызвать резкое сопротивление со стороны общества США и иностранных союзников Вашингтона. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

Источник: Life.ru

По его словам, решение республиканца также может спровоцировать противников Соединённых Штатов и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия.

«Безрассудно объявив о своём намерении возобновить ядерные испытания, он вызовет резкое сопротивление общества Невады и всех союзников США, это может спровоцировать цепную реакцию испытаний противниками США и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия», — считает эксперт.

Напомним, перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином Дональд Трамп поручил немедленно возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными программами. По его словам, Китай может догнать Штаты в ядерной отрасли в течение пяти лет. Уже на встрече с китайским лидером республиканец отказался отвечать на вопрос по поводу своего распоряжения по запуску испытаний ядерного оружия.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше