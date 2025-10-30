Ричмонд
В Пусане завершились переговоры Си Цзиньпина и Трампа

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа в Пусане продлились 1 час 40 минут.

Источник: Комсомольская правда

Центральное телевидение Китая сообщило о завершении первых личных с 2019 года переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Беседа в южнокорейском Пусане длилась 1 час 40 минут.

Других подробностей встречи лидеров телеканал пока не приводит.

В ходе диалога китайский лидер заявил, что готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений и создать благоприятные условия для развития обеих стран.

Переговоры прошли на территории авиабазы Кимхэ, которая ранее использовалась американскими военно-воздушными силами. Визит Си Цзиньпина в Республику Корея связан с его участием в 32-й неформальной встрече руководителей экономик АТЭС, которая проходит в городе Кёнджу.

Прежде министр финансов США Скотт Бессент рассказал о достижении Пекином и Вашингтоном «рамочного соглашения» по торговле. Белый дом, в связи с этим, может отменить повышенные пошлины в отношении Китая.

