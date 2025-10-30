Трамп и Си Цзиньпин не сделали совместного заявления

Встреча лидеров КНР и США в южнокорейском Пусане продолжалась около 1 часа 40 минут. В начале переговоров Трамп заявил, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита. Он не исключил, что торговая сделка с Китаем может быть подписана по итогам нынешней встречи. При этом хозяин Белого дома отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Си Цзиньпином.