Трамп и Си Цзиньпин не сделали совместного заявления

Трамп и Си Цзиньпин вместе покинули здание, где проходили переговоры, перед тем, как сесть в машину, президент США обменялся с коллегой длительным рукопожатием, затем что-то сказал ему на ухо и проводил его до автомобиля, продолжая что-то говорить.
Затем Трамп направился в свою машину и доехал за считанные минуты до своего самолета, так как встреча проходила на южнокорейской авиабазе Кимхэ на окраине одноименного международного аэропорта в Пусане. После этого он покинул Южную Корею.
Встреча в Пусане
Встреча лидеров КНР и США в южнокорейском Пусане продолжалась около 1 часа 40 минут. В начале переговоров Трамп заявил, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита. Он не исключил, что торговая сделка с Китаем может быть подписана по итогам нынешней встречи. При этом хозяин Белого дома отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Си Цзиньпином.
В то же время Трамп назвал председателя КНР «тяжелым переговорщиком», пожаловавшись, что это «нехорошо».
Си Цзиньпин, со своей стороны, отметил, что Китай и США могут помочь друг другу добиться успеха и процветания. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет последовательно открыто выступал за то, что Китай и Штаты должны быть партнерами и друзьями.
При этом китайский лидер выразил уверенность, что развитие и возрождение КНР не противоречат цели президента Трампа «сделать Америку снова великой».
Торговая война
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября введет экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Президент США Дональд Трамп на следующий день заявил, что с 1 ноября или раньше ответит пошлиной в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас, объяснив это «агрессивной позицией» Поднебесной.
Бессент позднее уточнил, что Штаты могут подождать с этой мерой, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.