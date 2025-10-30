Котенок: бойцы РФ прорвались в хутор Запорожский у Красноармейска

Российским бойцам удалось прорваться в хутор Запорожский под Красноармейском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Воины 51-й А (51 армия — прим. ред.), атакуя со стороны Родинского — Красного Лимана, взяли под физический контроль перекресток дороги на Гришино и прорвались на хутор Запорожский», — написал он.
Котенок отметил, что российские военные фактически отрезали путь на Гришино из Мирнограда.
Военкор сообщил также, что в результате продвижения российских военных по частному сектору в районе Динас к северной окраине Красноармейска расстояние между ними и бойцами РФ на территории хутора Запорожский сократилось приблизительно до одного километра.
Ранее были опубликованы кадры с флагом РФ на стеле, расположенной на северо-западе Красноармейска.