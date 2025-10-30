Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: бойцы РФ прорвались в хутор Запорожский у Красноармейска

По данным военкора, российские военные фактически отрезали прямой выход на Гришино из Мирнограда.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось прорваться в хутор Запорожский под Красноармейском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Воины 51-й А (51 армия — прим. ред.), атакуя со стороны Родинского — Красного Лимана, взяли под физический контроль перекресток дороги на Гришино и прорвались на хутор Запорожский», — написал он.

Котенок отметил, что российские военные фактически отрезали путь на Гришино из Мирнограда.

Военкор сообщил также, что в результате продвижения российских военных по частному сектору в районе Динас к северной окраине Красноармейска расстояние между ними и бойцами РФ на территории хутора Запорожский сократилось приблизительно до одного километра.

Ранее были опубликованы кадры с флагом РФ на стеле, расположенной на северо-западе Красноармейска.