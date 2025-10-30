Губернатор Красноярского края поручил расширить применение беспилотников

В правительстве региона сообщили, что совещание на эту тему глава региона провел на территории научно-производственного предприятия «АВАКС» — местного производителя, известного по всей России. Компания специализируется на выпуске квадрокоптеров и БАС самолетного типа с вертикальным взлетом. Генеральный директор предприятия Егор Крылов продемонстрировал Михаилу Котюкову полный производственный цикл — от изготовления деталей и корпусов до конечных изделий.
Красноярские аппараты более чем на 70% состоят из комплектующих собственного производства. Главе региона продемонстрировали станки, на которых изготавливают элементы беспилотников. Предприятие продолжает обновлять производственную линию. Часть оборудования закупили при содействии фонда развития промышленности Красноярского края. Приобретенный робот — расстановщик электронных микроэлементов позволяет за час выполнять работу, на которую раньше у мастеров уходило до трех дней.
Михаил Котюков высоко оценил технологический уровень красноярских производителей БАС. Губернатор подчеркнул, что необходимо расширять применение беспилотников в разных сферах экономики региона. Эта задача соответствует целям национального проекта «Беспилотные авиационные системы», призванного обеспечить независимость России в сфере высоких технологий.
Сегодня аппараты активно применяются в лесном комплексе: с их помощью фиксируют очаги возгорания, а также незаконную вырубку деревьев и свалки бытовых отходов на территории гослесфонда. Помимо этого, беспилотные системы могут оказывать помощь аграриям, обследовать с воздуха объекты инженерной инфраструктуры и места добычи природных ископаемых.
Теперь главная задача развития отрасли — обеспечить юридическую значимость результатов, полученных с помощью беспилотных авиасистем, чтобы ведомства могли использовать их для принятия правовых решений без выезда на место специалистов. Такой технологичный подход позволит сократить расходы на командировки и повысит оперативность выполнения управленческих задач.
Красноярский край выступил на федеральном уровне с инициативой о введении на территории региона экспериментального правового режима, позволяющего использовать данные БАС в документах, включая решения контрольных и судебных органов. Если эксперимент окажется удачным, его результаты повлияют на использование такой техники в масштабах всей страны.