Губернатор Красноярского края поручил расширить применение беспилотников

В правительстве региона сообщили, что совещание на эту тему глава региона провел на территории научно-производственного предприятия «АВАКС» — местного производителя, известного по всей России. Компания специализируется на выпуске квадрокоптеров и БАС самолетного типа с вертикальным взлетом. Генеральный директор предприятия Егор Крылов продемонстрировал Михаилу Котюкову полный производственный цикл — от изготовления деталей и корпусов до конечных изделий.